FOTOGALERIJA: Sredin protivladni protest

Utrinki s shoda v središču Ljubljane

© Janez Zalaznik

Nasprotniki omejevalnih ukrepov, ki jih je vlada sprejela za omejitev širjenja covida-19, tudi ta teden izražajo svoje nasprotovanje s protestom v središču Ljubljane. Včeraj so se zavzeli proti prisili, represiji in za svobodo, ponovno pa so zahtevali tudi odstop Janševe vlade.

© Luka Dakskobler

Več utrinkov v fotogaleriji Gašperja Lešnika, Luke Dakskoblerja in Janeza Zalaznika.