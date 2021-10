Grožnje novinarki

Vprašanje, ki se mu je oblast izogibala in ki je pripeljalo do odkritega spora med Janezom Janšo in Ursulo von der Leyen

Helena Milinković se že dolgo bori za svobodne in neodvisne medije, zato pa je za sedanjo oblast tako zelo moteča. (na fotografiji na protestu za javno RTV leta 2020)

© Borut Krajnc

V sredo, 6. oktobra, je bil 279. dan, odkar vlada ni plačala pogodbenih obveznosti STA. Taisti dan je na Brdu pri Kranju potekal drugi dan zasedanja voditeljev članic EU in vrh EU-Zahodni Balkan. Vrh je vodil predsednik evropskega sveta Charles Michel, ki je skupaj s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen zastopal EU. Bil je skoraj popoln dan, ki ga je nekoliko motil zelo močan dež. A nato se je zgodila skupna novinarska konferenca predsednika vlade Janeza Janše, Ursule von der Leyen in Charlesa Michela, kjer je prišlo do prepira »na odprtem odru« med Janšo in von der Leynovo – vse to zaradi vprašanja, za katero je Janša verjetno upal, da ne bo zastavljeno.