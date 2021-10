Kako je potekalo poveljevanje

V operativnih štabih so povelja izrekali generalni direktor policije Anton Olaj, notranji minister Aleš Hojs in državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič

Vrhunski strategi Olaj, Hojs in Mahnič so zaplinili celotno središče mesta

V torek, 5. oktobra okoli pol štirih, so policisti na terenu v centru Ljubljane prejeli ukaz, da je treba uporabiti vsa prisilna sredstva, ki so na razpolago, in pridržati čim več ljudi. Šlo je za nedvoumen ukaz policiji, da sama napade v tistem trenutku povsem mirno množico.