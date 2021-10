Pravica protestirati

Danes je nov dan

Po poročanju medijev je policija z razlago, da gre za neorganiziran shod, udeležence včerajšnjega protesta večkrat pozvala, naj se razidejo. Take izjave uradnega organa posegajo v ustavno pravico do mirnega zbiranja in neposredno nasprotujejo odločitvi ustavnega sodišča, ki je julija zapisalo, da je prepoved neorganiziranih shodov v nasprotju z ustavo.

Ne glede na to, ali mislite, da so sredini protestniki proticepilski lunatiki, nedomoljubni provokatorji ali Janšev trojanski konj, imajo pravico do mirnega in skupnega izražanja svojih stališč. Čeprav so tokrat z vodnim topom samo zapretili, je očitno, da vlada nadaljuje s teptanjem pravice do protesta in ignoriranjem Ustavnega sodišča RS.

Namesto da nam je nelagodno ob misli na proticepilske protestnike, nas mora skrbeti za pravno državo. Namesto da se iz sredinih protestnikov norčujemo, pa moramo na levici začeti graditi alternativo Stevanovićevemu nacionalističnemu populizmu, s katero bomo nagovorili ljudi, ki jih zdaj nagovarja on.

