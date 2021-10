»Bruselj je za Janšo postal glavni grešni kozel za vse težave in zgrešene politike njegove vlade«

IZJAVA DNEVA

"Predsedovanje in (predčasne) volitve so za Janšo dva vsebinsko tesno povezana procesa. S predsedovanjem Janša utrjuje svojo podobo populističnega in do Bruslja suverenega politika, hkrati pa na odmevnem začasnem položaju utrjuje partikularne politične interese vlad v Budimpešti in Varšavi."

"Nasprotovanje in kljubovanje Bruslju, ki suverenističnim vzhodnim državam po njihovem mnenju vsiljuje vladavino prava – prav tiste standarde, ki so jih države morale izpolniti, da so vstopile v EU – bo ena osrednjih predvolilnih tem Janševe SDS. Kot smo se lahko ne nazadnje prepričali na Bledu in Brdu, je Bruselj za Janšo poleg združene opozicije postal glavni grešni kozel za vse težave in zgrešene politike njegove vlade."

(Novinar Uroš Esih o tem, da so predsedovanje in (predčasne) volitve za Janšo dva vsebinsko tesno povezana procesa; via Delo)