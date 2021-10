»Bogastva je dovolj, da lahko vsakemu človeku zagotovimo osnovna sredstva za preživetje«

Petkovi protestniki in protestnice nadaljujejo z oblikovanjem zahtev civilne družbe. Med drugim so predlagali dostojne pokojnine, univerzalni temeljni dohodek, šesturni delovnik, ukinitev prekarnega in pravično obdavčitev kapitala.

Trg republike včeraj

© Luka Dakskobler

Protestna ljudska skupščina in njeni podporniki ter podpornice so na petkovem protestu na Trgu republike v Ljubljani nadaljevali z oblikovanjem zahtev civilne družbe. Tokrat so opozorili na problem delavskih in socialnih pravic, ranljivih skupin in starejših.

"Vlada zadnje mesece govori o gospodarski rasti, ki pa je delavke in delavci ne občutimo, saj se plače ne povišujejo v isti meri. Trenutno pa smo priča tudi povišanju cen osnovnih dobrin. V zadnjem letu in pol se je drastično povišala cena bencina, kar je jasna posledica deregulacije cen naftnih derivatov, ki je koristila predvsem ministru Vizjaku, ki je s svojimi delnicami v Petrolu zaslužil preko 60.000 evrov. Prav tako pa je največji slovenski trgovec z energenti Petrol napovedal, da bo prvega decembra občutno dvignil cene električne energije in zemeljskega plina. Temu pa bodo po vsej verjetnosti sledili tudi drugi ponudniki energentov na slovenskem trgu," so zapisali petkovi protestniki in protestnice.

Opozorili so, da povečevanje stroškov življenja najbolj prizadane prav najšibkejše v družbi, kar "vodi v povečanje stopnje tveganja revščine in povečevanje neenakosti v družbi". "Vlada z Janezom Janšo na čelu vse socialno ogrožene, brezposelne, prejemnike denarno-socialne pomoči raje zmerja z delomrzneži, lenuhi in jih krivi za njihovo situacijo," so poudarili in dodali, da gre tudi "mala socialna reforma", ki jo predlaga Janševa vlada v smer neoliberalizma in zaostruje pogoje za pridobitev denarno-socialne pomoči ter brez soglasja socialni partnerjev posega v delavske in socialne pravice. "V 2. členu ustave, piše, da je Slovenija tudi socialna država in danes se bomo zavzeli za to, da se to implementira tudi v praksi," so izpostavili.

Zahteve petkovih protestnic in protestnikov

© Janez Zalaznik

Na petkovem protestu so se spomnili tudi na nedavno umrlega Ljuba Bavcona, pravnika in partizana, ki se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zavzemal za podobne vrednote, ki jih zasledujejo v petkovem protestniškem gibanju in ki "očitno to vlado zelo motijo". "Način, kako so se Janša in njegovi pajdaši odzvali na njegovo smrt je ostuden in popolnoma nesprejemljiv. Vladni predstavniki, podrepniki in priskledniki so brez kakršnekoli pietete zlivali greznico na prejemnika zlatega častnega znaka svobode, in počeli to, kar edino obvladajo: po Twitterju razširjali laži in sovraštvo," so dodali.

Na petkovem protestu so tudi tokrat zbirali sredstva za poplačilo kazni protestnic in protestnikov v Trbovljah, podprli pa so tudi predlog policijskih sindikatov za spremembo ZDR-1.

KoXSoXOg3Kc

swfHJOKADDo

Med drugim pa so se zavzeli za obravnavali sledeče zahteve oziroma sistemske spremembe, kot so dostojne pokojnine, zaščito delovnih mest, sistem dolgotrajne oskrbe in univerzalni temeljni dohodek. Pri slednjem so poudarili, da je v naši družbi dovolj bogastva, da lahko zagotovimo vsakemu človeku osnovna sredstva za preživetje. Obenem so predlagali tudi šesturni delovnik, saj po njihovem razvoj družbe in novih tehnologij tak delovnik omogoča kot osnovno delovno obveznost brez zmanjševanja mesečnih plač. Zavzeli so se tudi ukinitev prekarnega in do delavcev izkoriščevalskega dela, dvig minimalne plače, pravično obdavčitev kapitala ter enako plačilo za enako delo.