»Evropa danes gleda na Slovenijo kot na protievropsko, sovražno ozemlje«

IZJAVA DNEVA

"Ne razumem pa tistih intelektualcev na desnici, ki so imeli vedno polna usta zgodb o teptanju človekovih pravic v prejšnjem režimu, danes pa je prav 'ideologija človekovih pravic' osrednja tarča konservativne revolucije, ki jo nemo zastopajo. Kričali so o nadzorovanju medijev pod komunistično strahovlado, zdaj pa se pred nami odvija pogrom nad mediji s ciljem dokončne rešitve. Vzdihovali so o evropskih vrednotah, toda duša Evrope je na slovenskih tleh že zdavnaj naredila svoj zadnji izdih. Ne trdim, da je za slovensko smrt Evrope kriva izključno desnica, dejstvo pa je, da je Evropa danes daleč stran od Slovenije, dlje, kot je bila kadarkoli prej. Evropa danes gleda na Slovenijo kot na protievropsko, sovražno ozemlje, medtem ko smo njeni državljani podvrženi poskusom politične evtanazije in razpismenjevanja."

(Kolumnist Janez Pipan o ultimativnem molku tistih intelektualcev, ki jih javnost percipira kot "desne"; via Dnevnikov Objektiv)