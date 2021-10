Na teh dveh izpitih Slovenija danes pade

IZJAVA DNEVA

"V kriznem času, naj gre za krizo, ki jo povzroča epidemija covida-19, begunsko ali ekonomsko-finančno krizo, stopata pri izbiri volilnih sistemov v ospredje zlasti dva preizkusa: ali volilni sistem prispeva k legitimnosti in ali prispeva k učinkovitosti upravljanja države. Učinkovitost je pomembna, da bi bila oblast operativno sposobna obvladovati krizne razmere. Legitimnost pa zato, ker je v krizi še posebej občutljivo, če delujoča oblast ne uživa večinskega zaupanja prebivalstva oziroma volilcev. Na obeh izpitih Slovenija danes pade in k temu pomembno prispeva veljaven volilni sistem."

(Ciril Ribičič, bivši ustavni sodnik in profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, o tem, da v kriznem času stopata pri izbiri volilnih sistemov v ospredje zlasti dva preizkusa: ali volilni sistem prispeva k legitimnosti in ali prispeva k učinkovitosti upravljanja države; via Dnevnikov Objektiv)