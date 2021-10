Političarka, ki večino svoje plače pokloni revežem

IZJAVA DNEVA

"V Gradcu je zmagala komunistka, ki ima kot mestna političarka plačo 10.000 evrov, zase jih obdrži manj kot 2000, preostalo da revežem. Kdo od naših politikov je zmožen česa takega? Kdo? Nasprotno pa marsikateri Slovenec hlepi po čim več zase, četudi v škodo drugih. V Berlinu zmaguje ideja nacionalizacije najemniških stanovanj bogatih najemodajalcev. V Ljubljani so ljudem zaradi cen stanovanja nedosegljiva. V prestolnici je brez družinskega zdravnika 10.000 ljudi, čakalne vrste za preiskavo v javnem zavodu pa so lahko za koga smrtonosne. In se gre k privatniku. A kako naj s 400 evri pokojnine plačaš storitev. Da pa lahko nekateri zdravniki delajo še zasebno, ali to pomeni, da se v javni službi ne namučijo preveč?"

(Peter Mlakar v kolumni v oddaji Studio City na TV Slovenija o pohlepnih slovenskih politikih, medtem ko je v Gradcu komunistična političarka Elke Kahr do zdaj pomagala že več kot 80.000 revežem. Na mizi v njeni pisarni pa ima denimo tudi sliko nekdanjega jugoslovanskega predsednika Tita in njegove soproge Jovanke Broz.)