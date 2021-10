»Ne smemo ustvarjati novih tlačanov digitalnega fevdalizma«

IZJAVA DNEVA

"Seveda bodo mladi našli pot do vsebin, ki jih želijo videti, a kljub temu jim je treba smiselno omejevati dostop do naprav, in pri tem mora pomagati tudi omrežje. Tehnologije lahko mladim zelo koristijo ali škodijo, odgovornost za dolgoročne posledice, dobre in slabe, pa bomo nosili vsi. Predvsem ne smemo ustvarjati novih tlačanov digitalnega fevdalizma, v katerem bomo imeli ozko elito upravljavcev podatkov, torej vladarje, in ogromno večino tlačanov, vključno z otroki, ki bodo dan in noč garali za fevdalce in jim brezplačno zagotavljali podatke."

(Antropolog Dan Podjed o tem, da moramo tehnologijo uporabljati bolj smiselno; v intervjuju za Delo)