Feministični abecedarij: DELO

S trdim delom in ambicioznostjo lahko ženske* prebijejo stekleni strop in se zavihtijo na vrh karierne lestvice. Sliši se super, a gre le za še eno premiso neoliberalizma, zakrinkanega v liberalni “feminizem”. Finančni in karierni uspehi posameznic*, ki nam prodajajo take nauke, neizpodbitno slonijo na ramenih izkoriščanih delavcev, večinoma žensk*, ki v pod- ali neplačanih gospodinjskih, skrbstvenih, storitvenih in drugih dejavnostih podpirajo vsakdanje življenje družbenih elit.

Performativne “feministke*”, ki čebljajo o trendovskih sloganih, a jih hkrati ne zanimajo delavske pravice, iztrebljanje revščine in univerzalno izboljšanje življenjskih pogojev, so del problema. Neoliberalizem nas skuša prepričati, da lahko sami odločilno vplivamo na svojo situacijo, a le skupen boj, deljenje moči in vključenost vseh bodo pripeljali do nujnih strukturnih sprememb. Tisti na pozicijah moči lahko za pošteno plačilo in vključenost podrejenih poskrbijo takoj. Opolnomočili pa se bodo potem že sami.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.