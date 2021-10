»Za Katjino smrt je odgovoren minister za zdravje Poklukar«

Časnik Dnevnik je pridobil dokumentacijo, ki dokazuje, da je ekipa ministra za zdravje Janeza Poklukarja mimo stroke spremenila predpise tako, da je cepljenje z janssenom omogočilo izpolnjevanje pogoja PCT na dan cepljenja

Sveče na Trgu republike za dekle, ki je umrlo po cepljenju

Dokumentacija dopisne seje vlade z dne 27. avgusta, ki jo je pridobil časnik Dnevnik, dokazuje, da je ekipa ministra za zdravje Janeza Poklukarja mimo stroke spremenila predpise tako, da je cepljenje z janssenom omogočilo izpolnjevanje pogoja PCT na dan cepljenja. Dnevnik je razkril imena in priimke avtorjev in avtorice nevarnega določila, ki je sprožil povečanje zanimanja za cepljenje z Janssenovim cepivom. "Konec avgusta uzakonjena birokratska ugodnost cepljenja s tem cepivom, ki se odmerja z zgolj enim odmerkom, je ključno vplivala tudi na odločitev 20-letne Katje, ki je umrla 29. septembra v UKC Ljubljana, najverjetneje zaradi težkega zapleta, ki je bil posledica cepljenja," so zapisali pri Dnevniku.

Dnevnik je ministrstvu za zdravje dvakrat izrecno zastavil vprašanje, konkretno katera oseba, skupina oziroma organ je predlagal sporni predpis, po katerem cepljeni z Janssenovim cepivom izpolni pogoj PCT na dan prejema odmerka. Ministrstvo se je dvakrat izmaknilo neposrednemu odgovoru z zapisom, da je »odločitev sprejela vlada«. Izmikanje pristojnih so Dnevnikovi novinarji prekinili z zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja. "Z njo smo dobili zapisnik dopisne seje vlade z dne 27. avgusta 2021 in gradivo, ki ga je vlada obravnavala na Poklukarjevo pobudo. Sprejela je predlagano dopolnitev odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom sars-cov-2, v katerem se je prvič znašlo določilo, ki je Janssenovemu cepivu omogočilo prednost pred cepivi, ki se odmerjajo dvakratno," so zapisali pri Dnevniku in dodali, da priloženo gradivo potrjuje verodostojnost dosedanjih navedb Mateje Logar, vodje svetovalne skupine za covid-19, in Bojane Beović, vodje posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ. Infektologinji sta namreč vztrajali, da skupini nista sodelovali pri pisanju sporne spremembe odloka.

»Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki,« piše v dokumentu, ki našteva osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva. Imena oseb, ki jih ministrstvo vztrajno skuša prikriti, so: Janez Poklukar, minister za zdravje, državni sekretarji Franc Vindišar, Robert Cugelj in Alenka Forte ter Bogdan Tušar, vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za razvoj zdravstvenega sistema.

Po ugotovitvah Dnevnika, ki se sklicuje na pridobljene dokumente, minister Poklukar ni sledil predlogu stroke.

Septembra preminula dvajsetletna Katja je ena od okoli 33.000 oseb, ki so se septembra odločile za cepljenje z janssenom, ker omogoča takojšnjo pridobitev QR-kode in izpolnitev pogoja PCT. Po besedah njenega očeta je dvajsetletnica dobila službo, v katero bi se morala voziti z avtobusom, za kar je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT. "Digitalno potrdilo o covidu-19 je najhitreje in brezplačno pridobila s cepljenjem z janssenom, ki ga je smela izbrati zato, ker je bilo na voljo vsem odraslim brez omejitev kljub znanemu dejstvu, da utegne predvsem pri mlajših ženskah povzročiti redek in zelo hud stranski učinek, to je nenadno znižanje koncentracije krvnih ploščic s sočasnimi težavami s strjevanjem krvi. Kadar pride do krvavitev v možganih, se takšen zaplet pri več kot 70 odstotkih bolnikov konča s smrtjo. Konec septembra je usodno prizadel prav njo. Po Katjini smrti je cepljenje z janssenom začasno ustavljeno. Pri cepivih s tehnologijo mRNA tveganja za takšen zaplet ni," so še zapisali pri Dnevniku in poudarili, da pridobljena dokumentacija potrjuje, da vladna svetovalna skupina za covid-19 ni sodelovala pri pisanju spornega določila, ki je še vedno zapisano v odloku o izpolnjevanju pogoja PCT.