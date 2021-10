»Če si moški, je vse to samoumevno«

IZJAVA DNEVA

"Odkar sta Magnifico in Goran Vojnović vsak na svoj način izpostavila in zase uporabila besedo čefur, je nehala biti žaljivka, se mi zdi, pa je bila to včasih zelo težka beseda. Nekaj podobnega sem hotela doseči s prasico."

"Ljudje še vedno težje sprejmejo, če si punca in če renčiš ali se upiraš. Če si moški, je vse to samoumevno, ti 'se pa začni malo lepše obnašati ... prasica'."

(Režiserka Tijana Zinajić o komediji Prasica, slabšalni izraz za žensko, zmagovelnem filmu letošnjega Festivala slovenskega filma; za besedo "prasica" je hotela narediti to, kar je Goran Vojnović za "čefurja;" v intervjuju za MMC RTV Slovenija)