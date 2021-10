Minister Poklukar: »Ne vidim nobene podlage, da bi razmišljal o odstopu«

Forum za demokracijo pa ministru za zdravje sporoča, da so ogorčeni nad dejstvom, da ne namerava odstopiti, in pozivajo k njegovi razrešitvi

Janez Poklukar, minister za zdravje RS, še kar ne razmišlja o odstopu

© Borut Krajnc

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes v izjavi medijem v DZ poudaril, da kot minister "vedno deluje po svojem najboljšem prepričanju in vedenju". Tako pravi, da je deloval tudi v primeru odločanja o pridobitvi PCT-pogoja po prejemu odmerka cepiva Janssen, zato ne vidi nobene podlage, da bi razmišljal o odstopu.

Poklukar se je v Državnem zboru (DZ) odzval na pozive iz opozicije k odstopu po tistem, ko je časnik Dnevnik pridobili dokumentacijo dopisne seje vlade, iz katere je razvidno, da so Poklukar in njegova ekipa avtorji odloka, po katerem je posameznik pridobil PCT pogoj takoj po prejemu cepiva Janssen. To pa so sprejeli mimo stroke.

Dejal je, da kot človek in zdravnik vsako smrt obžaluje. "Kot minister vedno delujem po svojem najboljšem prepričanju in vedenju in enako sem ravnal tudi v tem primeru, zato ne vidim nobene podlage, da bi razmišljal o odstopu," je povedal.

Na dogajanje se je odzval Forum za demokracijo. Kot so zapisali, so ogorčeni nad dejstvom, da minister ne namerava odstopiti, in pozivajo k njegovi razrešitvi. "Pozivamo poslanke in poslance, da nemudoma sprožijo vse postopke za njegovo interpelacijo," so zapisali.