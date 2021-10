Janša kot žrtev mehanizmov družbenih omrežij

Več kot 2000 všečkov je prejel Janšev tvit, v katerem je cinično napadel nizozemskega predsednika vlade Rutteja in ga obtožil odgovornosti za letošnji umor novinarja Petra R. de Vriesa. 2000 všečkov je za Twitter precej. Janša jih v povprečju za vsak svoj tvit prejme okoli 300.

Tudi sam je opazil, kako "odmevna" je njegova svoboda strupenega govora in statistiko ponosno delil s svojimi občudovalci. Matej Tonin očitno ne bo dočakal opravičila. Zakaj le? Tvit je pristal med top 5 Janševih tvitov v zadnjih dveh letih!

Kot kažejo raziskave, družbena omrežja s svojimi mehanizmi nagrajujejo zavzemanje vedno bolj skrajnih pozicij, obenem pa so izredno zasvojljiva. Naš predsednik vlade se je Twitterju pridružil leta 2011 in danes po konzervativni oceni Sledilnika Twito na Twitterju vsak dan preživi povprečno dve uri. Deset let aktivnega tvitanja sovpada z radikalizacijo njegovih pozicij in ekscesnega vedenja. Naključje ali ne, odklop bi koristil vsem.

