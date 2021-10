»Največji krivec stanja na področju duševnega zdravja otrok je ministrstvo za zdravje«

IZJAVA DNEVA

"Pogosto lahko na posvetih slišimo, da v šolah, izobraževalnem sistemu ne naredimo dovolj za duševno zdravje otrok in mladostnikov. A najprej mora zdravstvo pomesti pred svojim pragom ter uredi, da bo v slovenskem prostoru povsod dostopna zdravstvena pomoč takoj. Torej zadosten kader pediatrov, pedopsihologov, ki so ustrezno usposobljeni, da bodo otroci lahko dobili pomoč takoj, ko jo potrebujejo. Ko bodo to naredili, lahko sedemo skupaj in pogledamo, kje so težave. Največji krivec trenutnega stanja na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov je ministrstvo za zdravje. A ste že kdaj slišali za kraj v Sloveniji, kjer bi bili otroci doma, ker ne bi bilo šole? Ker je ministrstvo za izobraževanje reklo, da pač ni kadra? Kako je mogoče dopustiti, da ministrstvo za zdravje ne uredi svojega področja? Izjemno rado pa se vtika in skuša urejati področja v drugih resorjih."

(Leonida Zalokar, ravnateljica strokovnega centra Planina, o tem, kaj bi bilo nujno, da se uredi na državnem področju in kaj v praksi najbolj opaža, da pri pomoči otrokom s težavami najbolj manjka; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)