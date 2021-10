Krek: »Slej kot prej se bomo morali zbuditi, to je dejstvo«

"V tem boju proti virusu se nismo izkazali kot narod, ki sodeluje. Predvsem smo se izkazali kot narod, ki išče samo napake in se razdvaja, namesto da bi se združil okoli težave in jo skupaj rešili."

"Slej kot prej se bomo morali zbuditi, to je dejstvo. Se bomo danes, jutri, čez dva meseca? Pri tem je vprašanje cene, ki jo bomo plačali ... Sem pa prepričan, da smo Slovenci pripravljeni ponotranjiti to, zakaj imamo PCT, kako se moramo vesti."

"Načeloma sta strokovna skupina in NIJZ proti zapiranju države in družbe. Proti smo zato, ker iz strokovnega znanja vemo, da to ni dobro za ljudi, za njihovo duševno zdravje. Zapiranje se naredi takrat, ko nimaš več izhoda – ko bomo prišli do točke, ko ne bomo več mogli sprejemati ljudi v bolnišnico, potem bo treba družbo zapreti. Če se ne bi ljudje naučili rok umivati, bi še vedno imeli drisk, kolikor hočete. V vsakem WC-ju je tudi lijak. Naučili smo se tega, dajmo se še tega naučiti."

(Milan Krek, direktor NIJZ o tem, da epidemije še ni konec; via MMC RTV Slovenija)