Prihaja val sprememb

V Italiji se je odvil drugi krog lokalnih volitev. Populistične desničarske stranke so doživele nov udarec; po Milanu, Neaplju in Bologni so bile poražene še v Rimu in Torinu. Zdi se, da je zagrizena nacionalistična desnica, ki odkrito podpira fašizem, prisotna le še v Trstu.

Ampak videz vara, saj so pravi zmagovalci volitev tisti, ki niso odšli na volišča. Več kot polovica ljudi je tokrat ostala doma, med njimi pa so (predvsem) tisti, ki bodo na parlamentarnih volitvah glasovali za največja razpihovalca sovraštva na italijanski in evropski ekstremni desnici.

Pravi poraženci lokalnih volitev v Italiji pa so proticepilci, ki so povsod pogoreli, kar nenazadnje tudi ne preseneča, saj je delež precepljenih skoraj 85 %. Proticepilsko gibanje je zanemarljivo, a vseeno opazno na shodih po državi.

Kaj pa se iz teh volitev lahko naučimo mi? Predvsem to, da se moramo volitev udeležiti v čimvečjem številu in glasovati za bolj vključujočo prihodnost, saj so spremembe vendarle možne.

