Krivi so LGBTQ+ vojaki

Slovenska vojska oglašuje ob starih lažeh

Članek na spletnem portalu Nova24TV

»Ameriški general razkril, kako so nizozemski homoseksualni vojaki posredno zakrivili genocid v Srebrenici.« Tako se je glasil naslov članka na spletnem portalu Nova24TV.

Manjšine, tudi skupnost LGBTQ+, so na Nova24TV vajene vsega hudega, a tokrat, bi lahko rekli, so šli na tem portalu še korak dalje. Na njem so objavili več kot deset let star zapis o vlogi Nata v Srebrenici, odgovornost za genocid pa pripisali nizozemskim vojakom, pripadnikom skupnosti LGBTQ+.

Na Nova24TV so zapisali, da je »v zadnjih dneh« britanski časopis The Guardian objavil pričevanje ameriškega poveljnika Johna Sheehana, »ki trdi, da so LGBTIQ+ vojaki v nizozemskih oboroženih silah, ki so bile zadolžene za varovanje civilistov v Srebrenici, pripomogli k padcu bojne morale in predaji tamkajšnjih vojakov ter s tem posredno zakrivili pokol«. To ne drži. Članek, ki ga omenjajo, je star 11 let, general Sheehan pa se je že marca 2010 za svoje besede javno opravičil in dodal, da njegov spomin na pogovor, ki ga je uporabil kot podlago za nestrpno izjavo, ni točen.

Članek na spletnem Guardianu in opozorilo, da je zapis star 11 let

To je zmotilo tudi Domna Saviča, direktorja zavoda Državljan D, saj se poleg članka na Nova24TV med drugim prikazujejo oglasi za Slovensko vojsko. Savič na problematiko financiranja strankarske propagande z davkoplačevalskim denarjem na podlagi državnih oglaševalskih pogodb opozarja že več let. Tokrat je pismo naslovil na ministrstvo za obrambo, saj se mu to zdi višek arogance, sovraštva in vsesplošne ignorance. O tem je zato obvestil nizozemskega veleposlanika v Sloveniji, obvestilo pa je poslal tudi na sedež zveze Nato.

»Ministrstvo za obrambo se do problema že nekaj let noče opredeliti, čeprav se na več mestih vidi, da odločitev o financiranju strankarske propagande iz proračuna prihaja iz vrha ministrstva.«



Domen Savič,

direktor zavoda Državljan D

»Ministrstvo za obrambo se do problema že nekaj let noče opredeliti, čeprav se na več mestih vidi, da odločitev o financiranju strankarske propagande iz proračuna prihaja iz vrha ministrstva,« je poudaril Savič, ki bo prihodnji teden sodeloval na konferenci nevladne organizacije EU DisinfoLab v Bruslju, kjer bo s tem problemom še enkrat seznanil mednarodno javnost, tudi predstavnike evropske komisije in evropskega parlamenta.

Domen Savič

»Zadeva je mednarodno zanimiva, kajti hkrati jo opažamo v različnih državah. Prav tako me žalosti pomanjkanje razumevanja tega problema v evropskem parlamentu, saj smo tudi med nedavno misijo evropskih poslank in poslancev poslušali kritiko tvitanja, članice in člani misije pa se javno niso obregnili ob problem financiranja propagande z javnim denarjem, čeprav so bili na to opozorjeni. Nerazumljivo se mi zdi, da po vseh letih dokazovanja in opozarjanja na ta problem domača politična elita razen častnih izjem ne zmore dovolj politične moči za rešitev vprašanja smotrne porabe davkoplačevalskega denarja v državnih oglaševalskih pogodbah, ki na letni ravni iz proračuna odnese osem milijonov evrov,« je še poudaril Savič, ki je prejšnji teden na državnozborsko komisijo za peticije naslovili peticijo s pozivom k razpravi o vprašanju nesmotrnega trošenja denarja za financiranje strankarske propagande.

Oglas Slovenske vojske (desno) ob dotičnem članku na portalu Nova24TV

Članka Nova24TV seveda ni umaknila, pod njim pa se nabira množica žaljivih in nestrpnih komentarjev.