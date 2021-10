Bo Slovenija pred evropskim sodiščem obsojena zaradi policijskega nasilja na protestih?

Protesti in evropsko sodišče

Prijateljski policijski prijemi na nedavnih protestih

© Željko Stevanić

Kot protesti zoper oblast potekajo po Sloveniji danes, so tudi leta 2012 in 2013. V bistvu zoper isto oblast, saj je vlado tudi takrat vodila SDS. Tedaj je prvič po desetletjih, vsekakor pa prvič v samostojni Sloveniji policija zoper protestnike uporabila najhujša prisilna sredstva, kot sta solzivec in vodni top.