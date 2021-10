Janševih 40 poškodovanih policistov

© Luka Dakskobler

Koordinator Levice Luka Mesec je predsednika vlade Janeza Janšo v ponedeljek v državnem zboru vprašal, kaj bo storil, da se Slovenija ne bo znašla v »začaranem krogu nasilja«, kakršno smo videli na protestih pred dvema oziroma tremi tedni. »Ob teh tako imenovanih nenasilnih protestih je bilo poškodovanih 40 policistov pa nekaj lažje poškodovanih izgrednikov, kot smo zasledili v medijih. Ko te številke postavimo pred sabo, je popolnoma jasno, kdo izvaja nasilje,« mu je odgovoril Janša. Dodal je, da v Sloveniji »ni spirale nasilja, je pa spirala dviga okužb«.

Premierove trditve o 40 poškodovanih policistih smo preverili pri policiji, njen predstavnik za odnose z javnostmi je odgovoril, da je bilo na protestnem shodu 5. oktobra 2021 laže poškodovanih šest policistov.

»Štirje so zadobili poškodbe, ker so vanje metali razne predmete, eden zaradi padca na ravnini, prav tako pa je en policist potreboval zdravniško pomoč zaradi delovanja plinskih sredstev,« je pojasnil. Podrobnosti o zdravstvenem stanju policistov zaradi varstva osebnih podatkov policija ni mogla posredovati. Za poškodbo, ki je nastala kot posledica uporabe plinskih sredstev, je pojasnila, da delovanja teh sredstev zaradi lastnosti plina »ni mogoče natančno vnaprej predvideti oziroma omejiti na točno določen kraj«. »Tako lahko posledično pride tudi do tega, da so učinkovanju sredstev izpostavljeni tudi policisti. So pa tovrstne poškodbe zaradi zaščitnih sredstev, ki jih policisti uporabljajo, redke. Prav tako običajno ne gre za poškodbe trajne narave in se jih odpravi že z upoštevanjem splošnih ukrepov za blaženje in odpravo posledic, denimo z izpiranjem z vodo.«

Če povzamemo, predsednik vlade je bil očitno napačno obveščeni, med protesti ni bilo ranjenih 40 policistov, pač pa štirje, še dva pa sta bila poškodovana zaradi drugih okoliščin. Poškodovanih je bilo tudi nekaj protestnikov, a točno število ni znano.