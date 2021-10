»Demokracija obstaja le na papirju«

IZJAVA DNEVA

"Privzgajanje državljanskosti žal ne more biti le naloga šole, saj zahteva izvajanje zapisanih in dogovorjenih norm vseh nas, posebej starejših. S svojim obnašanjem smo zgled mladim: naše obnašanje bo postalo tudi njihovo. Posebno odgovorno vlogo ima pri tem odnos aktualnih oblasti do dogovorjenih načel demokracije, o katerih seznanjamo mlade v šoli."

"In kaj jim sporočajo današnji oblastniki? S svojim arogantnim in nestrpnim obnašanjem mladim sporočajo ravno nasprotno. Nespoštovanje odločitev sodne oblasti, ki se kaže celo z nespoštovanjem odločitve vrhovnega sodišča v primeru STA, obtoževanje sedmih sodnikov ustavnega sodišča za smrti ljudi kot posledico njihove odločitve o zadržanju odloka o PC-obveznosti, izzivalni in nesramni tviti predsednika vlade prejšnji teden ter številne druge neumnosti sporočajo mladim, da demokracija obstaja le na papirju in da se vračamo v absolutizem – pa niti ne v razsvetljeni. Kako naj šola vztraja pri svojih načelih in pravilih, ko pa najvišji nosilci današnje oblasti rušijo vse temeljna načela demokracije?"

(Kolumnist Ivan Lorenčič o tem, da privzgajanje državljanskosti žal ne more biti le naloga šole; via Dnevnik)