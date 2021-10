»Slovenija je postala evropska Jugoslavija«

IZJAVA DNEVA

"Jugoslovanski socialisti so še leta 1990 govorili o osnovnih celicah socialistične družbe, zunanjem sovražniku in zaščiti meja, slovenski disidenti in osamosvojitelji pa o vladavini prava, svobodi medijev in zaščiti človekovih pravic. Evropska unija zdaj postsocialističnim državam govori o vladavini prava, svobodi medijev in zaščiti človekovih pravic, medtem ko slovenski premier, ki predseduje svetu EU, vsej Evropi pridiga o družini kot osnovni celici družbe in zaščiti zunanjih meja pred vdorom sovražnikov. Slovenija je v tragikomičnem obratu usode postala evropska Jugoslavija, Evropska unija pa disidentka z iskricami in zvezdami v očeh, ki je že vseskozi na pravi strani zgodovine."

(Kolumnistka Mojca Pišek o tem, da premier Janez Janša vsej Evropi pridiga o družini kot osnovni celici družbe in zaščiti zunanjih meja pred vdorom sovražnikov; via Delo)