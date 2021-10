»To je glas božjega odposlanca, ki diktira, grozi in nadira«

IZJAVA DNEVA

"Ampak, ampak, ampak, nekaj ostane. Glas. Glas našega Andreja. Ne glede na vse možne interpretacije o montaži in manipulaciji na koncu ostane glas. Tisti glas, ki pooseblja v tej državi moč. To je glas božjega odposlanca, ki ureja, ki diktira, ki grozi, ki nadira, ki svetuje in je zapovedujoč. To je glas, ki povzema vso tragiko našega vsakdana. Zaradi tega nezmotljivega glasu smo zavozili. Zapeljali v slepo ulico. Gre za glas ali pa tvit, ki nas je skregal med seboj, skregal z Evropo in evropskimi institucijami. Za glas, ki verjame, da je absoluten. Večen glas."

(Kolumnist Leon Magdalenc o objavi posnetka, na katerem naj bi okoljski minister Andrej Vizjak svetoval podjetniku Bojanu Petanu, kako naj se izogne plačilu davka; via Dnevnik)