Feministični abecedarij: NASILJE

Ljudje

Nasilje je inherentno povezano z močjo, na moči pa temeljijo spolne norme in vloge. Zato ni naključje, da je globalno več žrtev nasilja žensk* – storilcev pa moških.

A kljub temu, da je storilec nasilja tisti z močjo, smo pogosto soočeni z retoriko "krivde žrtve". Gre za fenomen, na podlagi katerega naj bi žrtev motivirala nasilno dejanje z obnašanjem, odločitvami, videzom. Tako žrtve posilstva obtožujejo, da nosijo "izzivalna" krila, žrtvam femicida pa očitajo, da so jezikale in ujezile svoje krvnike. Ravno tako vseprisotna, a zaradi njune subtilnosti ali vsakodnevnosti o njiju ne govorimo toliko, sta na primer tudi finančno ali obporodno nasilje.

Ob makro pogledu se izkaže, da izhod iz podrejenega položaja v patriarhatu predstavlja kavelj 22. Ravno vloge, v katere so ženske* indoktrinirane – in kaznovane, če jih ne izpolnjujejo –, da so finančno vzdrževane, urejene in da so mame, so tiste, ki jih izpostavljajo nasilju, hkrati pa so izobčene, če se jim naglas uprejo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.