Zakaj je raziskovanje spola antifašistično početje

Daniel Lobo / Flickr

Judith Butler že desetletja kritizira delitev na biološki in družbeni spol, češ da obstaja samo slednji, in sicer kot ponavljajoče uprizarjanje spolne identitete. Da se nihče ne rodi kot ženska, pač pa to postane, slavno zapiše že Simone de Beauvoir, Butler pa pokaže, da nikoli ne postane, saj le postaja – nenehno v nevarnosti, da zdrsne, spodleti in se sprevrže v subverzijo.

Njeni nasprotniki imajo t. i. "teorijo spola" za dogmatično ideologijo, kar je paradoksalen dokaz nerazumevanja – ali namernega zavajanja glede – študij (družbenega) spola. Teorije, združene v ta ohlapen označevalec, namreč dogmo, vladajočo ideologijo (hegemonijo) spola, na podlagi katere je organizirana družba, (domnevno) biološki (domnevni) binarizem, ves čas preizprašujejo.

Butler nam zdaj kaže, da zavračanje študij spola ni reakcionaren, ampak je fašističen trend. K pozornemu premisleku o tem, s kom se s tem bratijo, pa nagovarja tiste "kritične feministke", ki še vedno opletajo z "dejstvi" o dveh spolih.

