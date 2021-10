Krek: »Zabava brez PCT je ruska ruleta«

IZJAVA DNEVA

"Izgubili smo moralne in etične gabarite, niso nam več pomembna življenja in zdravje ljudi, ampak zgolj zaslužek. Zabava brez PCT je ruska ruleta, pri čemer se moramo zavedati, da ne drži, da virus mladih ne prizadene. Tukaj ne gre samo za življenje ali smrt, ampak za kakovost življenja. Marsikdo od mladih, ki so preboleli covid-19, se ne bo mogel več intenzivno ukvarjati s športom kot doslej, pojavljajo se težave v duševnem zdravju …"

(Direktor NIJZ Milan Krek opozarja, da bi moral biti pogoj PCT v kombinaciji z zaščitnimi ukrepi dovolj, da bi zavrl rast okužb, težava pa je po njegovem v njihovi implementaciji in nadzoru; v intervjuju za N1)