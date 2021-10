»Janša nagovarja najbolj paranoične elemente slovenske družbe«

IZJAVA DNEVA

"Politika Janeza Janše temelji na propagandnem konceptu, ki se zaradi jezikovne nedeterminiranosti, značilne za politiko, odleplja v številne proliferacije, vse skupaj pa se manifestira v obliki stalnega konflikta, ki oblikuje spodbudno okolje za manipulacijo s kontekstom in pomenom vsebine. Med celotno svojo kariero Janša s poenostavljenimi teorijami zarote nagovarja najbolj paranoične elemente slovenske družbe, s ciljem, da ustvari splošno nezaupanje in paranojo, ki bo ustvarila okolje za ukrepanje in povečanje lastnih privilegijev."

(Politolog Alem Maksuti o tem, da politika Janeza Janše temelji na propagandnem konceptu; v Večerovi prilogi V soboto)