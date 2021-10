»Ker policija napada ljudstvo po navodilih vladajoče stranke, imamo opraviti s policijsko diktaturo«

IZJAVA DNEVA

"Včasih je policija preganjala mišljenje, intelektualci pa so zagovarjali svobodo misli in izražanja. Danes policiji ni mar, kaj kdo misli, ter s kemičnimi strupi, gumijastimi izstrelki in drugim orožjem napada naša telesa. Ker policija napada ljudstvo po navodilih vladajoče stranke – ker vladajoča stranka torej zlorablja policijo kot sredstvo svoje vladavine – imamo opraviti s policijsko diktaturo."

(Sociolog in kolumnist Tomaž Mastnak o tem da, vladajoča stranka zlorablja policijo kot sredstvo svoje vladavine; via Dnevnik)