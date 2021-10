Prostovoljno zaprtje države?

Bo morebitno vnovično zaprtje države lahko le še prostovoljno, saj policija ne more več izrekati kazni za kršitve omejevalnih ukrepov, ker ti niso skladni z ustavo?

Vrhunec kaznovalne politike: policisti so oglobili raznašalca hrane, ker je želel pojesti svojo malico na stopnišču pred Frančiškansko cerkvijo v Ljubljani

Čeprav je predsednik vlade Janez Janša na začetku septembra nepričakovano zagotovil, da »zaprtja države ne bo«, je sredi oktobra glede na podatke o širjenju virusa pričakovano namignil na vnovično »zaprtje države« oziroma ponovno uvedbo ukrepov za zajezitev epidemije, h katerim sodijo hudi posegi v človekove pravice, kakršne smo v preteklosti že doživeli: »Ne bo šlo za PCT-ukrepe, ampak bodo ukrepi, ki bodo spet zapirali javno življenje in gospodarstvo, povzročali dodatno škodo, zavirali okrevanje po epidemiji …« Pa vlada sploh lahko ponovno zapove omejitve človekovih pravic, če pa je te ustavno sodišče pozneje že razveljavilo, ker so neustavne, saj so bile izrečene na podlagi neustavnega zakona o nalezljivih boleznih, ki je še vedno neustaven, ker ni bil usklajen z ustavo?