Manj vojakov, več denarja

Kljub denarju, oglaševanju in umazani ministrovi srajci se stalna sestava Slovenske vojske ne povečuje

Vse za foto termin – Matej Tonin na vojaškem usposabljanju

© Miro Majcen, POP TV

Slovenska vojska ima že nekaj časa lično spletno stran, kjer so zbrane vse informacije o tem, kako postati dober slovenski vojak. Torej, kakšna je naša vojska, kdo so pripadniki in pripadnice, kakšno oborožitev uporabljajo, zapisane so tudi besede o vrednotah in standardih, o enakosti spolov. Med drugim vojska objavlja statistiko, podatke, kako velika je stalna sestava in koliko je pogodbene rezerve.