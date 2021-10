Matoz, multipraktik

250 tisoč evrov za odpravnine v Luki Koper

Franci Matoz in odhajajoči šef uprave Luke Koper Dimitrij Zadel

© Mitja Volčanšek, STA

Franci Matoz, sicer najtesnejši zaupnik predsednika vlade Janeza Janše, se je v zadnjem letu izkazal za enega največjih multipraktikov, kar smo jih imeli čast spoznati v naši polpretekli zgodovini. Ne le da za Janeza Janšo še naprej opravlja odvetniške storitve, zelo dobro se spozna tudi na bančna vprašanja – avgusta je bil denimo imenovan za neizvršnega direktorja Slabe banke (DUTB). Je tudi strokovnjak za železnice – sedi v nadzornem svetu Slovenskih železnic kot namestnik predsednika in je tudi predsednik nadzornega sveta Luke Koper. Pa ne zgolj to. Blizu so mu jajca, žito in jabolka. Do letos poleti je bil recimo član nadzornega sveta kmetijskega podjetja Meja iz Šentjurja, ki se ukvarja s pridelavo omenjenih kmetijskih proizvodov.