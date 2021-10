Kako si podrediti šole in vrtce

Politizacija

SDS ob pomoči partneric kadruje povsod, kjer le lahko, zdaj bi vladne stranke možnost kadrovanja razširile. Čemu drugemu bi lahko bil namenjen predlog spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov šol in vrtcev tako, da bo v njih namesto predstavnikov učiteljev večino imela občina oziroma država?