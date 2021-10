»V Ljubljani ima SDS namesto nekaj več od četrtine glasov – vodni top«

IZJAVA DNEVA

"Policija nastopa kot zastopnik vladne koalicije v času, ko se vladna koalicija v parlamentu že dolgo ne vidi več, vsaj ne toliko, da bi si upala svojo moč kazati z zakonskimi predlogi v parlamentarni razpravi. Zato je del zakonodajne oblasti prešel k vladi, ki za verodostojnost svojih nezakonitih in protiustavnih odlokov potrebuje poulično dejavnost policije, del oblasti pa se je ulil na ulice k demonstracijam, ki skušajo reprezentirati ljudstvo bolje od poslancev in poslank, ko ti svoje funkcije ne morejo opravljati, saj jim izvršna oblast te pravice ne privošči. Zakonodajna oblast je razdeljena med vlado in ulico, v državnem zboru je ni videti. Ljubljansko središče je postalo politični zemljevid, na katerem ima SDS namesto nekaj več od četrtine glasov – vodni top."

(Filozof in kolumnist Lev Kreft; via Dnevnik)