Kučan: »Čas je, da rečemo, dovolj! Da se upremo takemu načinu vladanja.«

IZJAVA DNEVA

"V tem je velika odgovornost sedanje opozicije, vsake stranke posebej in vseh skupaj. Prepričati morajo ljudi, da kljub tekmovanju med njimi vedo in zmorejo skupaj uresničiti drugačno prihodnost, spoštljivo in olikano. Zavedati se morajo, da to niso običajne volitve, ker ne potekajo v normalnih razmerah. Te volitve bodo odločale o povratku demokracije. Nikoli ni bila alternativa tako jasna!"

"Čas je, da rečemo, dovolj! Da se upremo takemu načinu vladanja. Da ponovno stopimo v bran demokratičnim dosežkom človeške civilizacije. Tako kot so to storili leta 1941. Uprli so se in imeli so prav. Čez 50 let smo se znova uprli in bilo je prav. Zdaj smo pred volitvami, ko moramo tudi vedeti, kaj je prav. Čas je, da se ponovno povežemo za prihodnost."

(Prvi slovenski predsednik Milan Kučan v govoru med spominsko slovesnostjo Nemirna Mirnska dolina in Posavje 1941 v Šentjanžu o tem, da je čas, da se ponovno povežemo za prihodnost; via Dnevnik)