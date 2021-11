»Ko zavlada nezaupanje, nihče več ne verjame nikomur«

IZJAVA DNEVA

"Zaradi nezaupanja je kredibilnost Janševe vladavine tako nizka, da bi ljudje lahko verjeli tudi to, da izbranim politikom grozilnih pisem z naboji ni poslal kdo drug kot propagandni oddelek iz lastnega gnezda. Ko namreč zavlada nezaupanje, ni nič več trdnega, nič prepričljivega, vse je relativizirano in nihče več ne verjame nikomur. Kot v Hobbesovem Leviatanu. Zato je zahodna civilizacija izoblikovala model družbene pogodbe, ustavo, ločenost vej oblasti, avtonomijo stroke, ekspertizo in kulturo javne besede, ki se razprostira prek javnega prostora."

"Končna postaja nezaupanja je vedno slepa ulica. Z večjo hitrostjo ko nekdo drvi vanjo, večji in močnejši bo trk na njenem koncu. Nezaupanje stroki v zadevi virus sars-cov-2 je pravzaprav predokus tega trka."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da ko zavlada nezaupanje, ni nič več trdnega, nič prepričljivega, vse je relativizirano in nihče več ne verjame nikomur; via Sobotna priloga Dela)