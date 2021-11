Feministični abecedarij: ŽENSKA

Ljudje

Pri vprašanju spola biologija ni usoda, ampak je mesto, kamor kultura projicira družbene hierarhije in neenakosti, da bi jih racionalizirala, legitimizirala in navsezadnje – ohranjala. Telesna razlika ni tako enoznačna in očitna, kot jo prikazuje veljavna binarna matrica, predvsem pa nima nobene povezave s kulturnimi pomeni, ki se lepijo na raznolika telesa. Spol kot kategorija je tako samo družben; je izum kulture, ki se z njegovo pomočjo organizira in hierarhizira; ob tem pa nujno posplošuje in izključuje.

Družba, kot je večinsko organizirana zdaj, pravzaprav nima dveh, ampak ima zgolj en spol, ženski. Moški ni obeležen s spolom; on, človek, je na strani kulture, razuma in univerzalnosti. Ona je tista, ki je specifična, druga, ki pripada naravi in podlega čustvom.

Lastnosti, ki jih pripisujemo tej ali oni spolni identiteti, so z njo povezane le toliko, kolikor nas družba "uspešno" socializira v pripisan spol. Bogastvo raznolikosti pa je onkraj okostenelih omejitev. Meja? Le nebo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.