»EU, kakršna je zdaj, ni vredna papirja, na katerem je zapisana«

IZJAVA DNEVA

"Evropska unija, takšna, kakršna je zdaj, ni vredna papirja, na katerem je zapisana. To jasno povem. Do zdaj je bila jamstvo za mir in stabilnost, se je pa s pojavom teženj, zlasti tako imenovanih višegrajskih držav, razdelila na dvoje."

"Mi z zahoda si želimo močne institucionalne Evrope, sam sem za Združene države Evrope, oni pa bi vse to reducirali na politično Evropo. Torej jih ne moti ekonomska platforma, bruseljski denar, trg in podobno, kar zadeva institucije, pa si jih želijo čim manj in čim manj povezanosti."

"Vso politiko bi omejili na razpravo in konsenz, po možnosti konsenz, ki bi se končal po pričakovanjih Orbána, ali morda Janše ali Kaczyńskega."

(Josip Juratovic, poslanec socialdemokratov v bundestagu, o svojem stališču do sedanjega stanja v EU; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)