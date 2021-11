Metastaza

Danes je nov dan

Če se je internet rodil z vrednotami odprtosti in dostopnosti, se zdi, da bo njegova naslednja evolucijska stopnja privatizirana in monetizirana že ob spočetju. Facebookov poskus kolonizacije koncepta metaverzuma, tako imenovanega utelešenja interneta, se zdi tako odločen, da mu bo težko ubežati.

Že sedaj veliko časa preživljamo v udobju svojh internetnih mehurčkov. Dodajmo temu nadaljnjo degradacijo okolja, moči države in epidemioloških slik in Zucku nas sploh ne bo treba zapirati v njegovo Matrico, okrepljeno s "crypto and gaming" idejami. Vanjo bomo hiteli ascendirati prostovoljno.

Facebookov metaverzum nastaja ravno v času, ko se zdi, da je družben konsenz o objektivni realnosti popolnoma razcefran. Politični, verski in konspiratorni fanatizmi odlično prosperirajo že s pomočjo "ploskih" družbenih omrežij. Kakšen katalizator množičnih psihoz pa bodo virtualna okolja, v katerih je zaznavanje ločnice med realnim in namišljenim tudi dejansko oteženo, si lahko le predstavljamo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.