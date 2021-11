»Tudi solidarnost, ki presega razlike med nami, je lahko sredstvo upora proti vladi in kapitalizmu«

November je tudi mesec ozaveščanja o transspolnosti. Povečanje vidnosti transspolnih oseb in tematik obeležujejo mnoge države po svetu.

© Ilustracija in oblikovanje: Katarina Durič / TransAkcija / TransMisija

Pri Zavodu TransAkcija bodo v okviru trans meseca že šestič pripravile_i obsežen program, tokrat pod sloganom sloganom TransFormacije VI: Skupnosti. "Namen TransFormacij – trans meseca (Transgender Awareness Month) je povečanje vidnosti transspolnih oseb in tematik, predstavljanje trans kulture, pravic in potreb, praznovanje raznolikosti naših skupnosti ter krepitev skupnosti trans oseb, obeležujejo pa ga mnoge države po vsem svetu," so zapisale_i.

"V časih, kjer kot družba in posameznice_ki, v naši državi, politiki, medijih in lokalnih okoljih, doživljamo represijo, individualizacijo, nasilje in stiske, je v nov dan varneje vstopati skupaj. Solidarnost, ki presega vse majhne in malo večje razlike med nami, je lahko sredstvo upora proti vladi, kapitalizmu in družbenemu neoliberalizmu, ki nas želi razčleniti in oddvojiti," so še zapisale_i v Zavodu TransAkcija.

Zaznavali so, da mnogo oseb letos, morda bolj kot kadarkoli, potrebuje predvsem prostor in čas, kjer so lahko s soljudmi, skupaj, zato so velik del programa letošnjih TransFormacij namenili druženju in srečanjem raznih skupin trans in spolno nenormativnih oseb.

"Verjamemo pa tudi, da krepitev trans oseb in gradnja trans skupnosti nujno zahtevata vzajemno sodelovanje in sočutje z raznimi družbenimi skupanimi in gibanji, zato bo program TransFormacij VI omogočal razna povezovanja, skupno učenje, gradnjo zavezništev in, seveda, skupnosti," so še zapisale_i.

V sredo, 4. novembra bo v Dobri potezi potekalo Srečanje transmaskulinih oseb, namenjeno vsem osebam na transmaskulinem spektru, torej trans fantom, trans moškim, trans masc nebinarnim osebam, transseksualcem, in vsem ostalim, ki raziskujete svojo maskulinost, ne glede na vašo spolno identiteto, izgled ali dejstvo, a ste (bile_i) v medicinski tranziciji ali ne.

V soboto, 6. novembra bo v Zavodu TransAkcija sledilo Srečanje trans punc oz. trans femme oseb, kjer boste lahko delile_i vsa svoja doživljanja, tudi tista, za katera se moramo marsikje ugrizniti v jezik.

Vablijo trans punce in trans ženske, nebinarne trans femme osebe, transseksualke, cross dresserke, in vse ostale, katere se najdete v prostoru raziskovanja svoje ženstvenosti, ki vam ni bila dana ob rojstvu, ne glede na vašo spolno identiteto, izgled ali dejstvo, a ste (bile_i) v medicinski tranziciji ali ne.

V soboto, 13. novembra bo v WOOP! Areni Srečanje trans mladih in staršev trans oseb, kamor lahko pridejo trans mladi skupaj s starši, ki gredo na srečanje trans staršev, ali pa brez staršev. Pridejo lahko tudi prijatelji_ce, partner_ka ali druge bližnje osebe.

V Pritličju bo, v sredo 17. novembra odprti forum TransMisija VIII: Skupnosti: 1. del: LGBTIQ+ skupnost(i), kjer bodo skupaj razmišljale_i o pomenu LGBTIQ+ skupnosti, dobrih in slabih praksah pri gradnji in razvoju LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji, predvsem pa se bodo posvetile_i svojim željam in potrebam glede skupnosti in iskale_i načine, kako bi takšno oziroma takšne LGBTIQ+ skupnosti oblikovale_i oziroma še okrepile_i.

© Ilustracija in oblikovanje: Katarina Durič / TransAkcija / TransMisija

Na 2. delu odprtega foruma TransMisija VIII: Skupnosti: Kako biti (dober_a) zaveznik_ca?, ki bo potekal 18. novembra, bodo premierno predstavile_i nov video o zavezništvu trans osebam, nato pa bodo iz raznih perspektiv naslavljale_i zavezništvo in se skupaj spraševale_i glede znanj, sposobnosti in namenov kadar delujemo v zavezništvu.

Na celodnevni spletni akciji Dan spomina na žrtve transfobije 2021 – TDOR, ki bo ptekala 20. novembra, bodo izrazile_i spoštovanje vsem transspolnim osebam, ki so v preteklem letu izgubile_i življenje zaradi transfobije in transmizoginije pa tudi rasizma, ksenofobije in razredizma.

V sredo, 24. novembra bo na spletu Trans podporna skupina, prostor, kjer lahko delimo svoja vprašanja, izkušnje, želje in dvome povezane s spolnimi identitetami in doživljanji sebe.

V sodelovanju z DobroVago bodo 25. novembra pripravile_i dogodek ob izidu zina Nebinarni zin, ki so ga pri TransAkciji soustvarile_i s številnimi nebinarnimi osebami in tako predstavlja kolaborativen, skupnostni izdelek ter s tem prvo takšno publikacijo o nebinarnih temah v Sloveniji. Namen zina je predstaviti in razmišljati o doživljanju nebinarnosti ter je poskus, kako misliti temo spolne nebinarnosti oz. oseb z nebinarnimi spolnimi identitetami v cisheteropatriarhalnem svetu in onkraj njega. Na pogovoru bodo sodelovale_i Evan Grm, vodja programa pri Zavodu TransAkcija, Nuka Horvat, ki je zin oblikoval in uredil, ter Tea Hvala.

Trans mesec se bo zaključil 30. novembra na Zavodu TransAkcija z dogodkom Razvoj solidarnostne binder sheme. Na njem bodo skušale_i razviti dolgotrajno delujočo solidarnostno shemo binderjev, ki bo "čim več osebam, ki binder potrebujejo, omogočala, da na čim hitrejši in varnejši način do binderja dejansko tudi pridejo".

