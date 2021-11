Človek človeku volk, svinja in kobila

Danes je nov dan

Ta vikend je slovenska družbena omrežja preplavilo zgražanje nad »sanjskim moškim«, Gregorjem Čeglajem, ki po koncu resničnostnega šova išče nove vire zaslužka in gledanosti. Na YouTube kanalu gejmerskega vplivneža je ocenjeval oziroma zasramoval videz Slovenk, svojo šovinistično puhlost pa naknadno enačil oziroma opravičeval z »iskrenostjo«.

V ZDA se plaz kritik o homofobnem in transfobnem humorju vali na komika Davea Chappella. Kljub večmilijonskemu zaslužku na Netflixu se postavlja v vlogo žrtve nepravične kulture bojkota. S svojimi nastopi se ne želi uklanjati »občutljivosti« drugih, četudi marginaliziranih skupin.

V svetu senzacionalističnega šovbiznisa so ekscesi zaželeni in donosni, naša naloga pa je, da ne sprejmemo resničnosti, v kateri ni spoštovana posameznikova pravica do dostojanstva. Prostaškost in nekulturnost javne komunikacije se mora nehati tudi in najprej v političnem vrhu. Narcisoidno aroganco morajo premagati naša solidarnost, empatija in spoštovanje sočloveka.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.