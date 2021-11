»Ostajanje učencev doma vpliva tudi na starše«

"Tudi nekatere šolnike zanima, ali bi bilo mogoče pred odrejanjem karantene razred poslati na testiranje in ali bi potem v šoli lahko ostali zdravi, okuženi pa bi bili napoteni v karanteno. Kot je znano, je vlada uvedla tudi samotestiranje učencev, kar je dodatna »olajševalna« okoliščina, ki bi morda lahko bila upoštevana pri odrejanju karanten. Ostajanje učencev doma namreč vpliva tudi na starše oziroma skrbnike, ki otroke varujejo, jim kuhajo, se z njimi učijo, hkrati pa morebiti opravljajo še službeno delo, če si ne morejo urediti bolniške odsotnosti ali vzeti dopusta. Tovrstne obremenitve in odsotnosti z delovnega mesta imajo v vsakem primeru širše družbene učinke in posledice tudi za delovanje države."

(Novinar Uroš Škerl Kramberger v komentarju o tem, kako učinkovit je sistem pošiljanja razredov v karanteno; via Dnevnik)