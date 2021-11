»Ideja socializma je izvedljiva«

IZJAVA DNEVA

"Kot ideja je to zagotovo socialistično zamišljanje sveta. Zelo preprosto. Dandanes se veliko govori o tem, kako je družba polarizirana. Meni se ne zdi, da bi bila ta polarizacija kaj večja kot prej. Takoj ko se bomo dotaknili kakršnegakoli vprašanja LGBTIQ+ skupnosti, se bo izkazalo, da je ta družba že od nekdaj enako spolarizirana. Odnos do žensk prav tako že nenehno izkazuje neravnovesje, kar je privedlo tudi do konservativnega ali liberalnega feminizma, ki mu težko sploh rečemo feminizem, ker sploh ne zagovarja enakopravnosti. Socializem se uporablja kot nekaj, kar se je poskušalo izvesti in ni uspelo, predstavlja veliko grozo. Ideja socializma pa je izvedljiva in je gotovo lahko tudi še boljša."

(Nina Dragičević, pesnica, zvočna umetnica, aktivistka in prejemnica letošnje Jenkove nagrade, v intervjuju za STA o tem, da odnos do žensk nenehno izkazuje neravnovesje, kar je privedlo tudi do konservativnega ali liberalnega feminizma)