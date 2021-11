»Služila sem za vzorčni primer, kaj se zgodi zaposlenemu, ki razmišlja s svojo glavo«

"Tožbo pa bom peljala do evropskega sodišča, če bo treba, saj se tako, kot so ravnali z mano, z ljudmi ne dela. Vodila sem laboratorij z največ strokovnimi objavami na NLZOH in prav mi smo prvi v Sloveniji izolirali virus sars-cov-2 iz odpadnih vod, pohvaljeni smo bili celo s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, a sem bila stalno šikanirana, celo v procesu tožbe ravnajo enako. To ni le podlo, ampak zavržno dejanje. Služila sem za vzorčni primer, kaj se zgodi zaposlenemu, ki razmišlja s svojo glavo in kljubuje. Ljudje so prestrašeni in na NLZOH vlada slabo vzdušje, o čemer si ljudje ne upajo glasno govoriti."

(Dr. Metka Paragi, mikrobiologinja, o tem, da je prepričana, da je postala v času epidemije covida-19 s svojimi strokovnimi opozorili moteča za politiko in je zato po 30 letih ostala brez službe; via Nedeljski dnevnik)