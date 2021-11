Slovensko domobranstvo ni prispevalo k nastanku slovenske države

Slovensko domobranstvo k slovenski zgodovini ni dalo niti enega samega svetlega prispevka in je najtemnejši in najbridkejši izdajalski madež v slovenski zgodovini

General Leon Rupnik na prvi domobranski prisegi na Hitlerjev rojstni dan na bežigrajskem stadionu 20. aprila 1944.

© hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

V ZZB NOB Slovenije ostro protestiramo ob zlorabi Garde Slovenske vojske pri polaganju venca na spominsko obeležje pripadnikom Slovenskega domobranstva – Slowenische Landeswehr. Pripadniki Slovenskega domobranstva so bili med letoma 1943 in 1945 pod neposrednim poveljstvom vojnega zločinca generala SS Erwina Rösenerja in del zloglasne nacistične organizacije SS, ki je bila na mednarodnemu vojaškemu sodišču v Nürnbergu razglašena za zločinsko organizacijo, odgovorno za holokavst in najbolj grozovite zločine v zgodovini človeštva.

Pripadniki Slovenskega domobranstva so celo dvakrat prisegli Adolfu Hitlerju, največjemu zločincu v zgodovini človeštva, ki je na smrt obsodil tudi ves slovenski narod. Med drugo svetovno vojno so se bojevali v imenu nacizma, ki drugim ljudem ni priznaval niti pravice do življenja, kaj šele do groba. Slovensko domobranstvo je sprejelo orožje in plačilo od smrtnega sovražnika za boj proti lastnemu narodu in zato ne more biti del slovenske državotvorne zgodovine.

Pripadniki Slovenskega domobranstva so celo dvakrat prisegli Adolfu Hitlerju, največjemu zločincu v zgodovini človeštva, ki je na smrt obsodil tudi ves slovenski narod.

Slovensko domobranstvo ni prispevalo k boju za svobodo in preživetju naroda med drugo svetovno vojno in tudi ni prispevalo k nastanku slovenske države in naroda! K slovenski zgodovini ni dalo niti enega samega svetlega prispevka in je najtemnejši in najbridkejši izdajalski madež v slovenski zgodovini.

Slovensko domobranstvo je sprejelo orožje in plačilo od smrtnega sovražnika za boj proti lastnemu narodu in zato ne more biti del slovenske državotvorne zgodovine.

Celotna sodobna Evropa, pa tudi Republika Slovenija, je utemeljena na vrednotah boja proti nacizmu, katerega sestavni del je bilo tudi Slovensko domobranstvo. Noben uradni predstavnik Republike Slovenije zato ne bi smel izkazovati kakršnekoli časti Slovenskemu domobranstvu, še najmanj pa pripadniki Slovenske vojske. Zavedamo se, da gre pri polaganju venca Slovenskemu domobranstvu s strani trenutne vlade za namerno spreobračanje zgodovine in ustvarjanje delitev med ljudmi, ker to potrebuje trenutna oblast, ki se ohranja le še s sejanjem sovraštva med ljudi.

Noben uradni predstavnik Republike Slovenije zato ne bi smel izkazovati kakršnekoli časti Slovenskemu domobranstvu, še najmanj pa pripadniki Slovenske vojske.

Vrhovnega poveljnika Slovenske vojske in najvišjega predstavnika ljudstva, Predsednika Republike Slovenije, pa ob tem sprašujemo, ali je Slovenija tudi uradno prestopila iz zavezništva Združenih narodov na stran nacističnih in fašističnih poražencev druge svetovne vojne?

Marijan Križman,

predsednik ZZB za vrednote NOB