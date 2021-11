Denar, sočutja vladar

Danes je nov dan

Čustveno inteligenco – zmožnost prepoznavanja in upravljanja s čustvi – v splošnem radi povezujemo z delovno uspešnostjo in vodstvenimi sposobnostmi. Pa vendar nedavno objavljene psihološke študije kažejo, da je čustvena inteligenca ljudi z visokim družbenoekonomskim statusom nižja, sploh ko je nivo neenakosti visok. Že majhna neenakost pa bi utegnila biti tista, ki ta razkorak v sočutju še spodbuja.

Nam torej čisto zares vladajo psihopati? Ne nujno. A razkol med bogatimi in revnimi – oziroma bogatimi in vsemi ostalimi – se vztrajno poglablja. Ekonomski privilegiji dajejo premožnim občutek večvrednosti, celo upravičenosti do njihovih položajev, kar le še poglablja mit meritokracije. Na papirju smo seveda vsi enakopravni. Zakaj torej ne stopimo korak dlje v tej smeri še v ekonomskem smislu – in omejimo premoženje, ki si ga posameznik lahko lasti? Za dobro človeštva in njegove človečnosti, konec koncev pa tudi planeta samega.

