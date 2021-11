Neustavni lockdown

Vsi vladni ukrepi zapiranja države so bili neustavni, bo zdaj vlada kršitve človekovih pravic zgolj ponovila?

Vsi odloki Janševe vlade v povezavi z omejevanjem gibanja so bili neustavni. In bodo, dokler ne pride do primernih sprememb zakonodaje, neustavni tudi danes, jutri, prihodnjih 14 dni …

Po drugi in tretji točki 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerih je vlada omejevala gibanje, je zdaj ustavno sodišče za neustavno označilo še četrto točko tega člena tega zakona, na podlagi katere je vlada tekom epidemije izvajala lockdown v najbolj klasičnem smislu in sicer z začasno (a dolgotrajno) prepovedjo obratovanja trgovin, lokalov, skratka ponujanja blaga in storitev.

Tako, v trenutku, ko vlada pričakovano spet razmišlja omejevanju človekovih pravic za potrebe boja z epidemijo, o delnem ali popolnem lockdownu, sploh nima več podlage v zakonu za kateregakoli od teh ukrepov. Vsi ukrepi, ki jih je v preteklosti že uporabljala, so bili (zaradi neustavnega zakona) neustavni. Vlada pa v letu in pol ni želela ali pa zaradi visečega državnega zbora ni bila sposobna izvesti popravkov zakona, ki bi določali pogoje in pravila igre za izrekanje omejevalnih ukrepov, ter varovalke zoper zlorabe. Pravzaprav so v predlog sprememb zakona o nalezljivih boleznih v posmeh ustavnemu sodišču napisali besedilo, ki bi uzakonilo njihov dosedanji neustaven način vladanja, zato je predlog zakona doživel veto v državnem svetu, v državnem zboru pa vlada nima dovolj velike večine (oziroma sploh večine) za ponoven sprejem.

Kako se bo torej vlada lotila ogromnega porasta okužb, ki bo seboj ponovno prinesel tudi nepotrebne smrti? Bo določila policijsko uro? Omejila gibanje na regije ali občine? Prepovedala zbiranje ali gibanje na javnih površinah? Bo zaprla trgovine, lokale, salone? Vsi odloki, s katerimi je to storila v preteklosti, so bili neustavni. In bodo, dokler ne pride do primernih sprememb zakonodaje, neustavni tudi danes, jutri, prihodnjih 14 dni …