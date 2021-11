»Slovenija se pogreza v resno krizo«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija se zaradi hude družbene polarizacije, ki je skoraj povsem paralizirala konstruktivno javno in parlamentarno razpravo, pogreza v resno krizo. Žal pa še nismo v stanju, ko bi po zgledu uspešnih držav prevzeli polno odgovornost za razmere, v kakršnih smo se znašli. Raje se medsebojno obtožujemo in slepimo, da je treba za rešitev problemov le razkrinkati in onemogočiti določene skupine in posameznike."

(Sašo Dolenc, filozof, fizik in kolumnist, o tem, da se Slovenija zaradi hude družbene polarizacije pogreza v resno krizo; via Delo)