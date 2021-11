Strožji PCT-režim, delo od doma, zaprtje diskotek

Popolnega zaprtja države sicer ne bo, vlada pa je po šesturni seji napovedala strožje ukrepe

Obrambni minister Matej Tonin je po šesturni vladni seji na Brdu pri Kranju na Twitterju navedel naslednje sprejete ukrepe:

Strožji režim upoštevanja PCT-pogoja pri vseh dejavnostih.

Določena najvišja cena HAGT-testov pri 7 evrih in samotestov pri 2,5 evra.

Delo od doma, kjer je mogoče.

Višje plače za medicinske sestre.

Prepovedani bodo koncerti, lokali bodo lahko odprti zgolj med 5. in 22. uro, diskoteke bodo zaprte, šolarji bodo trikrat na teden testirani v šoli in ne več doma. Hitri testi in testi za samotestiranje pa bodo znova brezplačni oziroma financirani iz proračuna.

"Maske iz blaga ne bodo več dovolj, potrebne bodo kirurške ali maske tipa FFP2."



Janez Poklukar,

minister za zdravje RS

Minister za zdravje Janez Poklukar je na tiskovni konferenci med drugim povedal, da maske iz blaga niso ustrezne, zato ne bodo več zadostovale. Dodal je tudi, da bodo prepovedana vsa slavja, na javnih kulturnih in športnih prireditvah pa bodo obiskovalci le na fiksnih sediščih z razdaljo. V lokalih bo strežba le še pri mizah, in sicer zgolj med 5. in 22. uro. Pogoj PCT pa bo zahtevan za vse osebe, starejše od 12 let.

"Vemo, da je število okužb tudi pri otrocih v porastu, in zato da ohranimo odprte šole na varen način, smo se odločili za to, da se testiranje prestavi v šole. Treba ga je izvajati trikrat tedensko pri vseh, ki so v izobraževalnem sistemu. Na ta način dosežemo to, za kar smo slišali številne kritike, da nismo poskrbeli za eno najranljivejših skupin, in to so otroci. Na ta način omogočamo, da ostajajo šole odprte in otroci v šolah, in ne doma pred računalniki."



Mateja Logar,

vodja svetovalne skupine za covid-19

Vladni odlok bo pričel veljati v ponedeljek, 8. novembra, z izjemo samotestiranja učencev v šolah trikrat tedensko. Slednji bo stopil v veljavo v ponedeljek, 15. novembra.

Tvit ministra za obrambo Mateja Tonina

"Ključno je, da pogoj PCT upoštevamo in da ga izvajamo tako, kot je zasnovan. Ne goljufajte s kodami, bodite visoko odgovorni do vseh svojih sodržavljanov, ki lahko zaradi vaših malverzacij in goljufij na koncu tudi umrejo. Čas je, da združimo moči in skupaj obvladamo virus."



Milan Krek,

direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)

Več na novinarski konferenci v videu spodaj.

