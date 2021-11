»Koronavirus je bil kot ustvarjen za avtokrate in diktatorje«

IZJAVA DNEVA

"Pandemija, ki je doslej odnesla že več kot pet milijonov življenj, je dramatično spremenila demokratični atlas sveta. Vse več je držav, ki so si v minulih dveh letih nadele nova, avtokratska oblačila. Koronavirus je bil kot ustvarjen za avtokrate in diktatorje. Skriti pod masko izvoljenih predstavnikov ljudstva so krizo z neznosno lahkostjo izkoristili za utrjevanje lastne moči."

(Novinar Branko Soban o tem, da je pandemija spremenila demokratični atlas sveta; v Delovi Sobotni prilogi)